Bitlis’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İHA

Bitlis’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Bitlis’te Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’nci yılı törenle kutlandı.
İsmail Eren Spor Kompleksinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasıyla devam etti. Düzenlenen kutlama programında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, maziden aldıkları güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla yekvücut bir şekilde ilerlemenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Çağatay, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare’ olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, küllerimizden yeniden doğuşumuzun sembolü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte kutluyoruz. Net bir şekilde tarih şahit olmuştur ki, aziz milletimizin bekası ve muasır medeniyet düzleminde hak ettiği yeri almasının yegane şekli elbette cumhuriyettir. Karşılaştığımız ve büyük azimle çıktığımız o buhranlı günlerden sonra kurduğumuz cumhuriyet marifetiyle, bugün haklı olarak büyük bir millet ve güçlü devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve köklü bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz, kuruluşundan bu yana hızla büyümüş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolundaki kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Tatbikî varmamız gereken daha nice menziller vardır, ulaşmamız gereken daha nice hedeflerimiz ve yapmamız gereken daha büyük işlerimiz vardır. Sahip olduğumuz misyon ve üzerinde yaşadığımız coğrafyanın politik ve stratejik önemi, karşımıza sürekli iç ve dış düşmanları çıkarmıştır ve çıkarmaya da devam edecektir. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, gelişmiş ekonomimiz, yaptıklarımız ve yapabileceklerimiz dostlarımıza güven ve övünç kaynağı olup örnek teşkil etmekte, milletimize düşmanlık hisleri besleyen karanlık güçleri ve vatan hainlerini ise korku ve telaşa düşürmektedir” dedi.
Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Buradaki program halkoyunları gösterilerinin ardından sona erdi. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyet Bayramı’nı Van Gölü'nün derinliklerinde kutladılar
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı’nı Van Gölü'nün derinliklerinde ...
Hizan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni
YEREL HABERLER Hizan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk töreni
Tatvan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
YEREL HABERLER Tatvan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Kamyonette 38 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kamyonette 38 kaçak göçmen yakalandı
Bu önlemler faturanızı hafifletecek Uzmanlardan kombi kullanım önerileri
YEREL HABERLER Bu önlemler faturanızı hafifletecek Uzmanlardan kombi ...
Bitlis’te 38 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis’te 38 göçmen yakalandı
Kef Kalesi'nde 45 yıl sonra ilk kazı çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Kef Kalesi'nde 45 yıl sonra ilk kazı çalışması ...
Bitlis’te 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Bitlis’te 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza ...
Ahlat çini ve seramikleri bayanların eliyle yeniden hayat buluyor
YEREL HABERLER Ahlat çini ve seramikleri bayanların eliyle yeniden ...
Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu
YEREL HABERLER Kef Kalesi kazılarında Urartu izleri bulundu
Spot eşyacılar öğrencileri bekliyor
YEREL HABERLER Spot eşyacılar öğrencileri bekliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.