Hizan’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Bitlis’in Hizan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Hizan Kültür Merkezinde düzenlen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Türk milletin tarihte eşine rastlanmayan bir kahramanlık destanı yazarak gerçekleştirdiği milli mücadele sonunda Cumhuriyetin kurulduğunu söyledi. Cumhuriyet, Türk milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca gerçekleştirdiği en büyük atılım ve en muhteşem zirve olduğuna vurgu yapan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, "Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde milli tarihimizin kaydettiği en büyük, en şanlı mücadelelerden biri olmuştur. Cumhuriyet; çalışkan, kararlı, azmin, birlik olmanın ve yeniden doğmanın tarihidir. Cumhuriyet, vatan için siper edilmiş göğüslerin, kadınlarıyla erkekleriyle ve çocuklarıyla birleşmiş yüreklerin ve bağımsızlık yolunda kenetlenmiş ellerin tarifidir. Bugün için görevimiz milletin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü esas alarak ülkemizi daha iyi seviyeye taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşma yolundadır. Milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında dünyanın en büyük ordularına karşı türlü yokluk ve imkansızlıklara rağmen verilen istiklal mücadelesini zaferle taçlandırmıştır. Bu eşsiz zafer üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti emin adımlarla geleceğe yürümektedir. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet konulu sinevizyonla devam eden programda, öğretmenler tarafından “Yedi Bölge” konulu koreografi gösterimi yapıldı. Programda, öğrenciler tarafından "Tarihe Damga Vurmuş Karakterler" oratoryosu ve müzik dinletisi, 10. Yıl Marşı eşliğindeki bayrak gösterimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.