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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da TEKMER toplantısı

İHA

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) bünyesinde kurulan Teknoloji Merkezinin (TEKMER) yazılım firmalarına verdiği destek ve avantajlarla ilgili Tatvan ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tatvan’da TEKMER toplantısı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) bünyesinde kurulan Teknoloji Merkezinin (TEKMER) yazılım firmalarına verdiği destek ve avantajlarla ilgili Tatvan ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) işbirliği ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya TATSO Başkanı Bilal Adabağ, TEKMER Müdürü Nurdoğan Oto, İletişim Yazılım Genel Müdürü Tuncer Hatunoğlu, TEKMER İcra Kurulu ve Tatvan MYO Müdürü Yusuf Çınar, TATSO üyeleri, yazılım firmaları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. TATSO Başkanı Bilal Adabağ’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, TEKMER ile ilgili bilgilendirme yapılması ve bilgi alışverişi ile devam etti.
Günümüzde artık teknolojinin hayatın bir parçası haline geldiğine dikkat çeken TATSO Başkanı Bilal Adabağ, bu alanda yatırım yapıp kendini geliştirmek isteyen gençlere kümelenme tavsiyesinde bulundu.
TEKMER Müdürü Nurdoğan Oto ise TEKMER ile ilgili bilgiler verirken, İletişim Yazılım Genel Müdürü Tuncer Hatunoğlu da toplantıya katılan gençlerin iş fikirlerini dinleyerek öneri ve tavsiyelerde bulundu.
Online olarak da takip edilebilen toplantı, soru cevap bölümü ile sona erdi.

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