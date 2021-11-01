Hastanede şarja bırakılan cep telefonlarını çalan 3 kişi yakalandı



Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde hasta yakınlarının şarj için bıraktıkları telefonları çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Tatvan Devlet Hastanesi Kadın Doğum ile Çocuk Hastalıkları servislerinde refakatçi olarak kalan 2 hasta yakınının gece saatlerinde cep telefonlarının kaybolduğu ihbarı üzerine Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme Timi ve İstihbarat Timi, olay yerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerden cep telefonlarını S.B., M.S. ve V.K.´nin çaldığı tespit edildi. Tatvan Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle kent merkezi ve Hasköy ilçesinde düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanarak Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemede suçlarını itiraf etti, cep telefonlarını sattıklarını söyledi. S.B. tutuklanırken, M.S. ile V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren ÇALIŞKAN

2021-11-01 11:09:57



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