Bitlis'te, 6 araçta 64 kaçak göçmen yakalandı: 6 organizatör gözaltında

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan 2 minibüs ve 4 otomobilde 64 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan karayolundaki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan 2 minibüs ve 4 otomobilde arama yapıldı. Aramada yurda yasadışı yollarla giren yabancı uyruklu 64 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-11-01 20:24:43



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