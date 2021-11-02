Ahlatlı çiftçiler kapama elma bahçelerini gezdi Ahlat ilçesindeki çiftçiler “kapama elma bahçeleri” projesi kapsamında Adana, Niğde ve Karaman’daki elma bahçelerini gezdi

Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Ahlat Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, DAP ve DAKA tarafından yüzde 50’si finanse edilen “kapama elma bahçeleri” projesi kapsamında Ahlatlı çiftçiler Adana, Niğde ve Karaman’daki kapama elma bahçelerini gezdi.

3 ilde kapama elma bahçelerini ziyaret eden Ahlatlı çiftçiler, elma hasadını izleyerek yetkililerden üretim hakkında bilgi aldı. Son olarak Karaman’daki bir elma bahçesindeki hasada katılan Ahlatlı çiftçiler, burada elma yetiştiriciliğinde kullanılan teknikler hakkında bilgilendirildi.

Ziyaret sonunda gazetecilere açıklama yapan Karaman Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, Karaman’ın bir elma şehri olduğunu ve Türkiye’de ağaç sayısı bakımından birinci sırada yer aldıklarını söyledi. Şahinbaş, Ahlatlı çiftçileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “11 milyonun üzerinde elma ağacımız var. Yaklaşık 450500 bin ton civarında elma üretimi yaparak Türkiye’de ilk 3 il arasındayız. İlimiz elma sanayi ile bütünleşmiş ve 40’a yakın soğuk hava depomuz var. Burada toplanan elmalarımız soğuk hava depolarında saklanıyor. Karaman’da daha çok ihracata yönelik elma üretimimiz var. Bugün bulunduğumuz yer ise Türkiye’deki en büyük elma bahçelerinde bir tanesidir. Karaman bir tarım şehridir. Elma; Rusya ve Suudi Arabistan gibi farklı ülkelere ihraç ediliyor. Sizleri aramızda görmekten ve burada ağırlamaktan mutluyuz. Bunlar güzel başlangıçlar. İnşallah sizlere rol model olmuştur” dedi.

DAKA uzmanlarından Yunus Ertan ise Ahlat’ta meyveciliğin geliştirilmesi noktasında hazırlanan proje kapsamında 3 ilde örnek elma bahçelerini gezerek bilgi aldıklarını belirterek, “Projemiz DAKA ve DAP tarafından finanse edilmektedir. Toplamda 4 milyon TL bütçesi olup bunun yüzde 50’si eş finansman, yüzde 50’si ise hibe kapsamındadır. Proje kapsamında yaklaşık 30 çiftçimizi iyi uygulama örneklerini görmeleri için Adana, Niğde ve Karaman illerine getirdik. Proje kapsamında 800 dönüm alanda elma yetiştiriciliği yapacağız. Umarız ki ilerleyen dönemlerde Ahlat’ta, gezdiğimiz büyük elma bahçeleriyle ve yetiştiricileriyle yarışacak düzeye gelecektir. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Projelerimizi ilerleyen dönemlerde daha da genişletebileceğiz. Her bir çiftçimiz 15 ila 30 dönüm arasında bir elma bahçesi kuracak. Proje kapsamında gezdiğimiz illerde bizlerle ilgilenen tüm yetkililere teşekkür ederim” diye konuştu.

Ahlatlı meyve üreticilerinden Saki Gültepe de, proje kapsamında büyük kapama elma bahçelerini gezdiklerini ve bu gezinin çiftçiler açısından oldukça verimli olduğunu vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gezi programını değerlendiren Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin ise proje kapsamında yapılan gezinin çiftçiler için oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Çiftçilerimiz büyük kapama elma bahçelerini gezerek üreticilerden bilgi aldı. Bazı üretim teknikleri öğrenilerek Ahlat’ta kurulacak elma bahçelerinde uygulanacak. Projemizin çok güzel sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Çiftçilerimizin üretimini artırmak ve yetiştiricilik noktasında gelişimlerini sağlamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Gezimiz boyunca bizlerle ilgilenen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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