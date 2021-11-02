Bitlis merkezli 4 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkezli 4 ilde, 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Bitlis merkezli İstanbul, Manisa ve Van illerinde, 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.10 şüpheliye yönelik eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtilirken, 3 şüphelinin de yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-11-02 19:33:46
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