Bitlisli kadınlar Şehri Nuh’ta buluştu

İçişleri Bakanlığının desteğiyle 81 ilden kadınlar Şehri Nuh’ta buluştu. Projeye Bitlis’i temsilen Nene Hatunlar Derneği Bitlis temsilcisi Diba Zeydan katıldı.

İçişleri Bakanlığının desteğiyle Yeşeren Gençlik Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen projeyle Şırnak’ta buluşan kadınlar, Cizre ilçesinde Mem ve Zin, Nuh Peygamber başta olmak üzere birçok yeri gezdi. Bitlis’i temsilen projeye katılan Nene Hatunlar Derneği Bitlis temsilcisi Diba Zeydan, “Bakanlığın hayata geçirmiş olduğu proje ile Şehri Nuh’ta STK temsilcileriyle bir araya geldik. Güzel bir program ile devam eden etkinlikte Şırnak Üniversitesi yerleşkesine şehitlerimiz için fidan dikerek şehitler ormanı oluşturduk. STK temsilcilerimizle Şırnak sokaklarında büyük Türk bayrağı dalgalandırarak Edi Bese (yeter artık) sloganıyla destek yürüyüşü gerçekleştirdik. Yürüyüşün arındırılan Şehri Nuh’ta 81 ilden gelen kadınlarla şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırmak bizleri gururlandırdı. Proje kapsamında Cizre ilçemizin tarihi mekânlarını, kapalı çarşısını, müzelerini araştırmacı yazar Abdullah Yaşın’ın eşliğinde tarihi anlatımıyla gezdik. Cizre Bırca Belek Kültür ve Sanat Derneğinin ve Kadın Merkezleri tarafından sergilenen el sanatları sergisi gezdik. Ardından Mehmet Ağa Kasrı’nda (Dengbej evi) eşsiz dengbejlerin ezgilerini dinledik. Şırnak tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, cana yakın sıcak insanlarıyla ve misafirperverlikleriyle görülmeye değer bir il. Projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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