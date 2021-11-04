'Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu' Bitlis´te başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu' Bitlis´te başladı

DHA

'Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu' Bitlis´te başladı


Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS,(DHA) BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde 'Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu' başladı. 3 gün sürecek sempozyumda, bölgedeki pomza ve perlitin inşaat sektörünün yanı sıra diğer sektörlerde de kullanılmasının sağlanması istendi. 
BEÜ Rahva Yerleşkesi Merkezi Konferans Salonu'ndaki sempozyuma Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Düzenleme Komitesi Başkanı Doç. Dr. Nusret Bozkurt, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Bitlis Şube Başkanı Cevat Kaya, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, Bims Sanayicileri Derneği Başkanı Serhat Sonugelen, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, öğretim üyeleri, İngiltere, Endonezya, İran ve Azerbaycan'dan öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Sempozyumun açılışında konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Elmastaş, sempozyumun amacının, Bitlis ilinde istihdama öncülük eden ve önemli bir ekonomik alan olan pomza ve perlit sektöründe rezervlerin yeniden tespiti, özellikleri ve yeni ürünlere dönüştürülmesi ve dolayısıyla mevcut potansiyele yeniden dikkat çekilmesi olduğunu belirtti. Rektör Elmastaş, dünya üzerinde 18 milyar tonluk bir rezerve sahip olan pomzada, Bitlis'in Türkiye'de yüzde 50'lik bir rezerve sahip olduğunu söyledi. Pomzanın uzun yıllardır inşaat ham maddesi olarak başka illere gönderildiğini belirten Rektör Elmastaş, "Bunun bu şekilde satıldığında ekonomiye yapacağı katkı çok düşüktür. Pomza yataklarının yer aldığı ülkelerin başında ABD ve İtalya geliyor. Dünya genelinde tespit edilen pomza rezervi 18 milyar tondur. Bunun için diğer sektörde sanayinin bazı alanlarınca özellikle elektronikte kullanılabiliyor. Bu ham maddeyi yeni ürünlere dönüştürmemiz gerekiyor. Bu sempozyumda bu önerileri masaya yatıracağız" dedi.
Sempozyuma telekonferasla katılan Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise Bitlis, Kayseri ve Nevşehir'in pomza rezervine sahip iller arasında olduğuna işaret ederek, "Pomza dünyada ve ülkemizde peyzaj, inşaat ve yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır. Nevşehir Üniversitesi olarak araştırma laboratuvarı kurarak pomza üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Nevşehir'in pomza sektörü olmak üzere AR-GE çalışmalarına destek vermek amacındayız. Pomzanın alternatif ürünler üretilerek kar sağlanması da amaçlarımız arasında yer almaktadır" diye konuştu.
'POMZA, DİĞER SEKTÖRLERDE DE KULLANILABİLECEK MALZEME' 
Bims Sanayicileri Derneği Başkanı Serhat Sonugelen, bir kamyon pomzayı 500 liraya sattıklarını ve bunu geliştirmek gerektiğini anlatarak, "Pomza yüzde 85 inşaat sektöründe, kalan bölümü ise tekstil ve diğer sektörlerde kullanılıyor. 2 -3 milyarlık gelir bims blok üzerinden sağlanıyor. Kimya, tekstil ve otomobil sektöründe de kullanılabilecek bir malzeme. Bu sempozyumu önemsiyoruz. İnşallah bu sempozyum sonrası daha farklı alanlarda da kullanılır" ifadelerini kullandı.
'EKONOMİK DEĞERİNİ YÜKSELTMELİYİZ'
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, Avrupa'nın pomzadan para kazandığını, ancak yüksek rezerve rağmen bu bölgedeki işletmecilerin yerinde saydığını söyledi. bölgedeki pomza rezervlerinin önemine değinen Adabağ, yıllardır yurt içine ve yurt dışına pomza gönderdiklerini belirterek, "Ama halen bu sektörle uğraşanlar yerinde saymaya devam ediyor. Amerika ve Almanya pomzayı nanoteknolojide kullanırken, biz halen inşaatlarda bölmelerimizi bununla gerçekleştiriyoruz. Benim bu konudaki hayalim odamıza kayıtlı olan bims üreticileri ve işletmecilerinin tad ve zevk alarak ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz başta olmak üzere kendilerinin para kazanmasıdır. Avrupa bu pomzadan para kazanırken, bizler yerimizde sayıyoruz. Burada hocalarımızın alacağı kararlarla ekonomik değeri yüksek malzeme üretmek istiyoruz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN
2021-11-04 13:45:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adabağ: "Bu maden bölgemizin kaderini değiştirebilir" Pomza madeninin dünya rezervinin yüzde 15'i Türkiye'de, ülkedeki rezervin yüzde 70'i ise Bitlis'te bulunuyor Bitlis’te 'Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu' başladı
YEREL HABERLER Adabağ: "Bu maden bölgemizin kaderini ...
(Özel) Asırlık değirmende çeltik öğütüp geçimlerini sağlıyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Asırlık değirmende çeltik öğütüp geçimlerini ...
Bitlisli kadınlar Şehri Nuh’ta buluştu
YEREL HABERLER Bitlisli kadınlar Şehri Nuh’ta buluştu
Bitlis merkezli 4 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis merkezli 4 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı
Bitlis’te PKK/ KCK operasyonunda 7 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis’te PKK/ KCK operasyonunda 7 gözaltı
Ahlatlı çiftçiler kapama elma bahçelerini gezdi Ahlat ilçesindeki çiftçiler “kapama elma bahçeleri” projesi kapsamında Adana, Niğde ve Karaman’daki elma bahçelerini gezdi
YEREL HABERLER Ahlatlı çiftçiler kapama elma bahçelerini gezdi Ahlat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.