'Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu' Bitlis´te başladı



Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS,(DHA) BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde 'Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu' başladı. 3 gün sürecek sempozyumda, bölgedeki pomza ve perlitin inşaat sektörünün yanı sıra diğer sektörlerde de kullanılmasının sağlanması istendi.

BEÜ Rahva Yerleşkesi Merkezi Konferans Salonu'ndaki sempozyuma Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Düzenleme Komitesi Başkanı Doç. Dr. Nusret Bozkurt, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Bitlis Şube Başkanı Cevat Kaya, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, Bims Sanayicileri Derneği Başkanı Serhat Sonugelen, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, öğretim üyeleri, İngiltere, Endonezya, İran ve Azerbaycan'dan öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Elmastaş, sempozyumun amacının, Bitlis ilinde istihdama öncülük eden ve önemli bir ekonomik alan olan pomza ve perlit sektöründe rezervlerin yeniden tespiti, özellikleri ve yeni ürünlere dönüştürülmesi ve dolayısıyla mevcut potansiyele yeniden dikkat çekilmesi olduğunu belirtti. Rektör Elmastaş, dünya üzerinde 18 milyar tonluk bir rezerve sahip olan pomzada, Bitlis'in Türkiye'de yüzde 50'lik bir rezerve sahip olduğunu söyledi. Pomzanın uzun yıllardır inşaat ham maddesi olarak başka illere gönderildiğini belirten Rektör Elmastaş, "Bunun bu şekilde satıldığında ekonomiye yapacağı katkı çok düşüktür. Pomza yataklarının yer aldığı ülkelerin başında ABD ve İtalya geliyor. Dünya genelinde tespit edilen pomza rezervi 18 milyar tondur. Bunun için diğer sektörde sanayinin bazı alanlarınca özellikle elektronikte kullanılabiliyor. Bu ham maddeyi yeni ürünlere dönüştürmemiz gerekiyor. Bu sempozyumda bu önerileri masaya yatıracağız" dedi.

Sempozyuma telekonferasla katılan Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise Bitlis, Kayseri ve Nevşehir'in pomza rezervine sahip iller arasında olduğuna işaret ederek, "Pomza dünyada ve ülkemizde peyzaj, inşaat ve yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır. Nevşehir Üniversitesi olarak araştırma laboratuvarı kurarak pomza üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Nevşehir'in pomza sektörü olmak üzere AR-GE çalışmalarına destek vermek amacındayız. Pomzanın alternatif ürünler üretilerek kar sağlanması da amaçlarımız arasında yer almaktadır" diye konuştu.

'POMZA, DİĞER SEKTÖRLERDE DE KULLANILABİLECEK MALZEME'

Bims Sanayicileri Derneği Başkanı Serhat Sonugelen, bir kamyon pomzayı 500 liraya sattıklarını ve bunu geliştirmek gerektiğini anlatarak, "Pomza yüzde 85 inşaat sektöründe, kalan bölümü ise tekstil ve diğer sektörlerde kullanılıyor. 2 -3 milyarlık gelir bims blok üzerinden sağlanıyor. Kimya, tekstil ve otomobil sektöründe de kullanılabilecek bir malzeme. Bu sempozyumu önemsiyoruz. İnşallah bu sempozyum sonrası daha farklı alanlarda da kullanılır" ifadelerini kullandı.

'EKONOMİK DEĞERİNİ YÜKSELTMELİYİZ'

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, Avrupa'nın pomzadan para kazandığını, ancak yüksek rezerve rağmen bu bölgedeki işletmecilerin yerinde saydığını söyledi. bölgedeki pomza rezervlerinin önemine değinen Adabağ, yıllardır yurt içine ve yurt dışına pomza gönderdiklerini belirterek, "Ama halen bu sektörle uğraşanlar yerinde saymaya devam ediyor. Amerika ve Almanya pomzayı nanoteknolojide kullanırken, biz halen inşaatlarda bölmelerimizi bununla gerçekleştiriyoruz. Benim bu konudaki hayalim odamıza kayıtlı olan bims üreticileri ve işletmecilerinin tad ve zevk alarak ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz başta olmak üzere kendilerinin para kazanmasıdır. Avrupa bu pomzadan para kazanırken, bizler yerimizde sayıyoruz. Burada hocalarımızın alacağı kararlarla ekonomik değeri yüksek malzeme üretmek istiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN

2021-11-04 13:45:12



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