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Bitlis'te terör operasyonunda 7 tutuklama

DHA

Bitlis'te terör operasyonunda 7 tutuklama


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkezli 4 ilde 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan ve gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bitlis merkezli İstanbul, Manisa ve Van illerinde, 2 Kasım'da' terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 10 şüpheliye yönelik eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin de yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-11-05 21:20:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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