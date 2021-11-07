Selçuklu Mezarlığı'ndaki kazı çalışmalarında 30'a yakın çocuk mezarı bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Mezarlığı'ndaki kazı çalışmalarında 30'a yakın çocuk mezarı bulundu

DHA

Selçuklu Mezarlığı'ndaki kazı çalışmalarında 30'a yakın çocuk mezarı bulundu


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'in Ahlat ilçesinde dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olarak bilinen ve bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında 9 binin üzerinde mezar taşının tespit edildiği Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 30'a yakın çocuk mezarı da bulundu. Kazı çalışmalarını yürüten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ)  Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kulaz, "Çocuk mezarlarının bu bölgede yoğunlaştığını görüyoruz. Ancak bunun nedeni ile ilgili henüz bir kanıya varamadık" dedi.
Dünyanın en büyük Türkİslam mezarlığı olarak bilinen, 'Anadolu'nun Orhun Abideleri' olarak da adlandırılan Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda, 5 ay önce başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu'nun (TTK) desteklediği çalışmalar, YYÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kulaz başkanlığında yürütülüyor. İlk kazı çalışmalarının 1966 yılında 'Selçuklu Meydan Mezarlığı ve eski Ahlat Şehri' adıyla başladığı bölgede, son olarak 30'a yakın çocuk mezarı bulundu.
'BURASI ANADOLU'NUN TAPUSU'
Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Dr. Kulaz, "Ahlat, geçmişteki konumu açısından çok önemli bir merkez. Burası Anadolu'nun tapusu olan, kültür varlıklarının barındığı bölgedir. Mezar taşlarıyla, kümbetleriyle Ahlat gerçekten çok önemli bir merkez. Anadolu'nun fethinde önemli bir rol üstlenmiş ve üs olarak görev yapmıştır. Malazgirt Savaşı'ndan sonra da Anadolu'nun kapısı Ahlat üzerinden Türklere açılmıştır. Ahlat sadece Selçuklularla değil, büyük oranda Selçuklulara bağlı olarak farklı kültürleri de görebiliriz. İlhanlılar, Eyyubiler, Celayirliler, Akkoyunlular, Karakoyunlular gibi. Bütün bu kültürler Orta Çağ'da, buraya büyük bir kültür mirası bırakmışlardır. Mezar taşları, türbeler, kümbetler, hanlar, hamamlar ve kaleler bunların canlı tanıklarıdır" dedi.
'NÜFUSUN 300 BİNE VARDIĞI ANLAŞILIYOR'
Dr. Kulaz şöyle devam etti:
"Ancak onun ötesinde Orta Çağ'daki tarihi kaynaklara baktığımızda; Ahlat´ın Kubbet-ül İslam olarak isimlendirilmesi geçmişte çok önemli bir merkez olduğunu gösteriyor. Yine Orta Çağ'a ait vergi kayıtlarına baktığımızda; Ahlat birçok büyük kentten daha fazla vergi veren bir merkez. Tarihi kaynaklarda dönem dönem nüfusun 300 bine vardığı anlaşılıyor. Mezar taşlarına baktığımızda; 13'üncü, 14'üncü ve 15'inci yüzyıllarda Ahlat'a göçün izlerini de görüyoruz. Bu Orta Çağ'da Ahlat'ın, ilim ve ticaret merkezi olduğunu göstermesi açısından çok önemli bir bulgudur."
'ÇALIŞMALAR 2 DÖNÜMLÜK ALANDA YÜRÜTÜLÜYOR'
Kazı çalışmalarına Haziran ayından itibaren başladıklarını belirten Dr. Kulaz, "Son dönemde Cumhurbaşkanı'mızın, MHP lideri Devlet Bahçeli´nin, bakanlarımızın ve genel müdürlerimizin ziyaret etmesi ile çalışmalarımız da ivme kazandı. Bu ziyaretlerin katkıları ve teşvikleri oldu. Şu anda hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de Türk Tarih Kurumu adına alanda çalışma yapıyoruz. Türk Tarih Kurumu adına proje çerçevesinde vaat ettiğimiz çalışma, 50 mezar taşının tümlenmesinden oluşmaktadır. Bunun için çalışmaya başladık. Mezarlığın bu bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürüttüğümüz çalışmamız da yaklaşık 1 aydır devam ediyor. 2 dönümlük arazide peyzaj, restorasyon, tümleme ve blokaj düzeltme gerçekleştirdik" diye konuştu.
'ÇOCUK MEZARLARININ BU BÖLGEDE YOĞUNLAŞTIĞINI BİLİYORUZ'
Mezarlıkta 30'a yakın çocuk mezarının bulunduğunu belirten Dr. Kulaz "Çalışmamızın temel amaçlarından birisi de bu tahribatı büyük oranda giderebilmektir. Sağa, sola savrulmuş mezar taşlarını, sandukaları tümleyerek restore etmek, kalıcı hale getirmektir. Anadolu'nun tapusu olarak gördüğümüz bu tarihi eserlerimizi, mezar taşlarımızı mümkün olduğunca uzun ömürlü hale getirmektir. Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki çalışmalar, 2 dönümlük alanda devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmaları kapsamında bu bölgede biraz da kazı çalışması yaptık. Çalışmalarda tesadüf eseri olarak bazı çocuk mezarları ortaya çıktı. Bu çalışmamızı devam ettirdik. Şu ana kadar 30'a yakın çocuk mezarı toprak altından çıkarıldı. Çocuk mezarlarının bu bölgede yoğunlaştığını görüyoruz. Ancak bunun nedeni ile ilgili henüz bir kanıya varamadık. Bu yönde çalışmamız devam ediyor. Bir deprem mi, yoksa bir salgın hastalık sonucu mu buraya defnedildiler, bilmiyoruz. Aslında bu soruları kendimize sorduk ama farklı tarihler bu olasılığı ortadan kaldırdı. Ancak yine de çalışmalarımız devam ediyor. Bunun nedenlerini ortaya çıkarmaya çalışacağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-11-07 11:56:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pomza ve perlit madeni ile ilgili sektör sorunları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Pomza ve perlit madeni ile ilgili sektör sorunları ...
Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı
Bitlis'te terör operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Bitlis'te terör operasyonunda 7 tutuklama
Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı
TIR'ın dorsesinde 149 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER TIR'ın dorsesinde 149 kaçak göçmen yakalandı
Tırın dorsesinde 149 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tırın dorsesinde 149 düzensiz göçmen yakalandı
"Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu" 2. gün programı başladı
YEREL HABERLER "Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu" 2. gün ...
Sağlık çalışanları kapı kapı dolaşarak aşı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları kapı kapı dolaşarak aşı ...
Likenleri temizlenen Selçuklu Mezarlığındaki taşlar tarihe ışık tutuyor
YEREL HABERLER Likenleri temizlenen Selçuklu Mezarlığındaki taşlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.