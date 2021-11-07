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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'teki şehit ailelerinden İYİ Parti’li Türkkan'a tepki

İHA

Bitlis'teki şehit ailelerinden İYİ Parti’li Türkkan'a tepki

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen şehit yakınları, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehidin kardeşine hakaret içerikli sözlerine tepki gösterdi.
Bitlis Şehit Aileleri Derneği ve Tatvan Şehit Aileleri Derneği üyeleri, yaşanan olayı kınamak üzere Tatvan’da bir araya geldi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Bitlis Şehit Aileleri Derneği Başkanı Aytürk Uslu, "Bugün burada 05.11.2021 günü, yani iki gün önce İYİ Parti heyetinin Bingöl ziyaretinde Milletvekili Lütfü Türkkan’ın bir şehit abisine söylediği o pis, ağza alınmayacak küfrü ve kötü davranışı kınamak için toplandık. Sınır ötesi operasyonlarda ve terörle mücadelede şehitler vermeye devam ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımızın aileleri bu ülkeye emanettir ve hiç kimse bırakın küfretmeyi onların kılına zarar vermeyi, kötü bir söz söylemeyi aklının ucundan bile geçirmemelidir. Lütfü Türkkan’ın, daha 17 yaşındayken terör örgütü PKK'nın attığı havanla şehit edilen İsa Gümren'in ağabeyine ve ailesine yapmış olduğu saygısızlıkları esefle, nefretle ve şiddetle kınıyoruz" dedi.
"Bir şehit yakınının boynuna sarılıp onu iteklemek, küfür etmek, ona hakaret etmek ne insanlığa ne siyasete ne de ahlaka sığar" diyen Uslu, "Türkkan'ın, ‘Benim kardeşimin vücudu parçalandı, günlerce ayaklarını aradık’ diyen bir şehit ağabeyinin feryadına küfürle karşılık vermesi kabul edilemez bir davranıştır. Üstelik Türkkan, olay gecesi önce küfretmediği yalanını söyleyip, sonra da tepkiler üzerine küfrettiği için özür dilemeye çalışmıştır. Biz Bitlis’teki tüm Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği olarak İYİ Parti milletvekilinin yapmış olduğu özür dileme mahiyetindeki açıklamaları kabul etmiyoruz. Şehidimize ve ailesine dil uzatmanın nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur. Terörü yapana, terörü destekleyene, terör üzerinden siyaset yapana lanet olsun. Şehidin ailesine küfür et, sonra da gel ülke yönetimine talip ol. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını bizlere emanet eden yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz. Kendisini milli değerlere bağlı bir siyasi parti olarak tanımlayan İYİ Parti'yi, Türkkan'ı disipline sevk ederek ihraç etmeye davet ediyoruz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan gazi meclisimizde ve teröre destek verenlerle işbirliği içerisinde olan, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği alçaklığı ve terbiyesizliğine teşebbüs etme cesaretinde olan hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz. Mukaddesatı için en kıymetlilerini vatan uğruna feda edenlere nasıl davranılması gerektiğini yine aziz milletimiz gösterecektir. Bu asil millet, şehit kardeşi abimiz Tahir Gümren'in dün olduğu gibi bugün de yanındadır. Bir kez daha İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından şehit yakını vatandaşımıza karşı yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Son olarak bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne dek milletimizi millet yapan değerler uğruna can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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