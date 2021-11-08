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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu" sona erdi

İHA

"Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu" sona erdi

– Bitlis’te yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda akademisyenin katılımıyla bu yıl ilki düzenlenen “Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu”, düzenlenen gezi programı ve kapanış galasıyla sona erdi.
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının (TATSO) Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve paydaşlarla birlikte DAKA destekli olarak düzenlemiş olduğu 3 günlük “Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu” tamamlandı. Türkiye, İngiltere, Endonezya, İran, Portekiz ve Azerbaycan’dan katılan bilim insanları tarafından 2 gün boyunca farklı oturumlarda pomza ve perlit madeninin işletilmesi, ekonomiye kazandırılması için sunumlar yapıldı. Düzenlenen sempozyumun 3. gününde ise gezi programı ve kapanış galası düzenlendi. Yoğun geçen 2 günlük sempozyumun ardından TATSO Başkanı Bilal Adabağ’ın eşlik ettiği gezi programı kapsamında akademisyenler Nemrut Krater Gölü, Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, harabe şehir ve 1071 Sultan Alparslan Otağını gezip, gece ise düzenlenen kapanış galasına katıldı.
Düzenlenen sempozyum organizasyonu ve gezi programından oldukça memnun kalan akademisyenler, tek tek memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.
Düzenlenen sempozyumla ilgili değerlendirmede bulunan TATSO Başkanı Bilal Adabağ ise Bitlis’in bölge için önem arz eden çok önemli bir sempozyuma ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. Günümüzün beyaz altını olan pomza ve perlit madenlerinin gelecekte bölgemizin kaderini değiştireceğine inandığını kaydeden Adabağ, sempozyumun bu sürecin hızlandırılmasına önemli katkılar sunacağını ifade ederek, düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

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