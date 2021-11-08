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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Tatvan’ın son kalaycı ustası zamana direniyor

İHA

(Özel) Tatvan’ın son kalaycı ustası zamana direniyor

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki son kalaycı ustası, zamana yenik düşmemek için mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.
Tatvan ilçesinde 60 yıldır kalaycılıkla uğraşan Alaettin Gücü, kaybolmaya yüz tutan mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Mutfaklarda bakırın yerini çelik, alüminyum ve teflon gibi malzemelerden yapılan eşyaların alması, kalaycılık mesleğinin kaybolmasına neden olduğunu ifade eden Gücü, genç neslin kalayın sağlıklı madde olduğunu bilmediklerini ve alüminyumun sağlığa zararlı olduğunu kaydetti. Kalaycılığa tekrardan dönüş yapılması gerektiğini vurgulayan Gücü, “Avrupa’da alüminyumu yasakladılar. Alüminyum, insanları hasta ediyor ve bunu insanlar biliyor. Fakat Türkiye’de hala devam ediyor. Alüminyumu temiz yıkamanıza rağmen kullanmaya kalktığımızda ellerimizi simsiyah yapıyor. O siyahlık yemeğe katılıyor. Bu da hastalığa yol açıyor. Onun için buna vatandaş dikkat etsin. Bizim dedelerimiz, babalarımız, bilim insanlarımız bakıra ve kalaya vücudun ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar. Kalay sağlıklı bir maddedir. Ama insanlar kolaylığa kaçıyor. Bakırı daha tanımıyorlar. Bizim büyüklerimiz hala da gelip bakır alma peşinde. Fakat evlerinde olan genç nesil bunu bilmiyor. Bunu onlara anlatmaları gerekiyor. Bizim sağlık açısından bakıra dönmemiz gerekiyor. Ben 80 yaşındayım. Benim evimde bakırdan tabaklar olmazsa yemek yemiyorum. Bakır taslarda olmazsa su içmiyorum” şeklinde konuştu.

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