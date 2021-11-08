Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 tutuklama

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, polisin uyuşturucu satıcılara yönelik düzenlediği operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis ve Tatvan´da uyuşturucu imalatı, kaçakçılığı ve ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 43,80 gram eroin, 43,74 gram metamfetamin, 8,27 gram toz esrar, 4 metadon hap, 1 ectasy hap, 8 suboxone hap, 1 baretta marka tabanca ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-11-08 21:06:46



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