50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar



Özcan ÇİRİŞCeren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Ahlat ilçesine bağlı Taşharman köyündeki atıl durumdaki 50 yıllık okul, bir grup gönüllü öğretmenin geliştirdiği proje ile onarılıp, geri dönüşüm malzemeleri ile sosyal alanı bulunan bir anaokuluna çevrildi. Okul, Vali Oktay Çağtay'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Tatvan ilçesindeki değişik okullarda görev yapan 24 öğretmenden oluşan Renkli Rüyalar Grubu, Ahlat ilçesine bağlı Taşharman köyündeki atıl durumdaki 50 yıllık okulu onarıp, anaokuluna çevirdi. Kütüphane ile spor salonuna da sahip okul, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak öğretmenlerin kendi imkanlarıyla yapıldı. Okula Renkli Rüyalar Grubu'nun Onursal Başkanı Asım Kardoğan'ın anne ve babası Halime ve Zeki Kardoğan'ın adı verildi.

Okulun açılış törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, Ahlat Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, Renkli Rüyalar Grubu gönüllü öğretmenleri, köy okulu öğretmenleri, öğrenciler ve Tatvan Gençlik Merkezi gönüllüleri katıldı.

'EMEĞİ GEÇEN ÖĞRETMENLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Bitlis ve ilçelerindeki 26 okulda bu tür çalışmalar yapıldığını belirten Vali Çağatay "Taşharman köyü; Ahlat ilçemizin en güzel köylerinden bir tanesidir. Toplamda 141 öğrencisi var. Şu anda içinde bulunduğumuz bina; eski okul. Aslında 50 yıllık bir bina. Bu binayı anaokulu öğrencilerinin kullanması için Tatvan'da faaliyet gösteren 'Renkli Rüyalar' isimli bir sivil toplum grubu, böyle güzel kullanılabilir hale getirmiştir. Geçen yıl da bu tür okulların açılışlarına davet etmişlerdi ancak pandemi nedeniyle gidememiştik. Bu yıl da normalleşmeden sonra Taşharman köyümüzdeki okulumuzu açtık. Burası uygun bir şekilde geri dönüşüm malzemeleri ile oluşturulmuş. Eski araç lastikleri, paletler ile burayı daha kullanılabilir hale getirmiş. Emeği geçen bütün öğretmenlerimize ve katkı sunan köylülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZ 50 GÜN SÜRDÜ'

Renkli Rüyalar Grubu Koordinatörü Süleyman Sertal da Taşharman köyündeki okulun birden fazla aşamadan oluştuğunu belirterek şunları söyledi:

"Öncelikle okulun dış bölümünde bir çalışma yaptık. Dış duvarlar farklı renklerle boyandı. Atıl vaziyetteki okulumuz yaklaşık 50 yıllık. Okulumuzu, onursal başkanımız Asım Kardoğan'ın annesi ve babası olan Halime ve Zeki Kardoğan adına yeniden eğitime kazandırdık. Bu çalışmayı öğrencilerin bilişsel süreçleri, fiziksel ve bedensel durumlarına göre düzenledik. Birinci bölümde spor salonu olarak düzenleme yaptık. Duvarlara, Türk ve dünya sporuna katkıda bulunmuş sporcuların resimlerini çizdik. İkinci bölümde sinevizyon bölümü var. Burada özellikle öğrencilerin zihinsel gelişimine yönelik olarak projeksiyon çalışması yaptık. Üçüncü bölüm ise özellikle öğrencilerin düşünsel ve zihinsel faaliyetlerini göz önünde bulundurarak, bir kütüphane, okuma köşesi ve zeka atölyesi yaptık. Bu süreçte Asım Kardoğan'ın kendi evinde kurmuş olduğu atölyeden faydalandık. Geri dönüşüm malzemelerini de kullanarak, değişik bir kütüphane ve zeka oyunları atölyesi yaptık. Burada 50 günlük bir çalışma ile okulumuz yeniden öğrencilerimizin hizmetine sunduk. 'Renkli Rüyalar Grubu' öğretmenleri, okulun öğretmenleri ve öğrencileri de bu konuda bizlere destek oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gönüllü öğretmenlerden Betül Birbilen ise atık malzemelerle 50 günlük bir çalışmanın sonucunda okulu eğitim-öğretime açtıklarını söyledi. Vali Çağatay ve beraberindekiler okulda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra okulun ilk hali ve yapılan çalışmalarla ilgili sinevizyon gösterimini seyredildi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN

2021-11-09 16:25:39



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