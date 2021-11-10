Mustafa Kemal Atatürk, Bitlis'te de anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Kemal Atatürk, Bitlis'te de anıldı

İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Bitlis'te de anıldı

Bitlis merkez ve ilçelerinde 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.
Saat 09.00’da başlayan programda Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Bitlis Kültür Merkezinde devam etti. Şiirler okunduğu, türkülerin seslendirildiği program, resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.
Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, askeri erkan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tatvan’da 10 Kasım programı
Tatvan Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Düzenlenen programa Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Garnizon Komutanı Vekili Topçu Kurmay Albay Üzeyir Durmuş, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Ahlat’ta 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı
Ahlat ilçesinde Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, daha sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda devam etti. Buradaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bayındır Ortaokulu öğretmenlerinden Sündüz Yıldız Gözel yaptı. Ardından program öğrenciler tarafından okunan şiirler, oratoryo ve sinevizyon gösterileriyle devam etti. Program 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Programa Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Gonca Bay, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, Askerlik Şube Başkan Vekili Personel Asteğmen Nuri Başpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Hizan’da da anıldı
Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, daha sonra Kültür Merkezinde devam etti. Atatürk ile ilgili yapılan sinevizyon gösterisinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Atatürk ile ilgili şiirlerin okunmasından sonra türküler seslendirilerek, öğrenciler tarafından ront gösterisi sunuldu
Programa, Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Hizan Cumhuriyet Başsavcısı Elif Erbay Mahmutoğlu, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar
YEREL HABERLER 50 yıllık atıl okulu dönüştürüp hizmete açtılar
Atıl durumdaki okul binası geri dönüşüm malzemeleriyle sosyal tesise dönüştürüldü Öğretmen ve gönüllülerin bir araya gelerek oluşturduğu ‘Renkli Rüyalar Grubu’ atıl durumdaki eski okul binasını geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak öğrenciler için sosyal tesise dönüştürdü
YEREL HABERLER Atıl durumdaki okul binası geri dönüşüm ...
Bitlis Kadın Futbol Takımı üst lige çıkmak ter döküyor
YEREL HABERLER Bitlis Kadın Futbol Takımı üst lige çıkmak ter ...
Ahlat’ta hilal izleyenleri mest etti
YEREL HABERLER Ahlat’ta hilal izleyenleri mest etti
Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 tutuklama
YEREL HABERLER Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 ...
Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bitlis'teki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi ...
Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığında 30 çocuk mezarı bulundu Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz: “Diğer bölgelerde mezarlığın diğer alanlarında bu kadar yoğun bir çocuk mezarına rastlamadık”
YEREL HABERLER Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığında 30 çocuk mezarı ...
(Özel) Tatvan’ın son kalaycı ustası zamana direniyor
YEREL HABERLER (Özel) Tatvan’ın son kalaycı ustası zamana direniyor
Bitlis Özgüzeldere Spor farklı kazandı
YEREL HABERLER Bitlis Özgüzeldere Spor farklı kazandı
ASAD Derneği: “Van Gölü S.O.S. veriyor”
YEREL HABERLER ASAD Derneği: “Van Gölü S.O.S. veriyor”
"Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu" sona erdi
YEREL HABERLER "Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu" sona erdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.