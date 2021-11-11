Tarihi şehir Ahlat’ta sonbahar manzaraları görenleri mest etti

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde tarihi ve doğal güzelliklerin, sonbahar mevsimiyle buluşması seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Birçok tarihi eserle adeta açık hava müzesini andıran ‘Sakin şehir (Cittaslow)’ unvanına sahip Ahlat’ta, sonbahar renklerinin tarihi eserlerle bütünleşerek ortaya çıkardığı manzaralar görenleri mest ediyor. Tarihi yapıların çevresinde bulunan ağaçların sararmasıyla ortaya çıkan manzara, drone ile görüntülendi.

Havadan çekilen görüntülerde özellikle tarihi Selçuklu Meydan Mezar Mezarlığı, kümbetler, Harabeşehir Mahallesi, Bayındır Köprüsü ve Şelalesi’nin sonbahar renkleriyle ortaya çıkan eşsiz güzellikler, görenleri hayran bırakıyor. İlçeye gelen ziyaretçiler tarihi yapılarla bütünleşen sonbahar güzelliklerini hayranlıkla izlerken, doğa fotoğrafçıları da eşsiz manzaraları fotoğraflayarak arşivlerine katmanın mutluluğunu yaşıyor.

Muğla’nın Fethiye ilçesinden arkadaşları ile birlikte gelen Fatih Yiğit, “Gezdik gördük çok güzel bir yer, çok beğendim. Tarihi ve güzelliği, sonbaharın verdiği renk cümbüşleriyle müthiş bir görüntü ortaya çıkarmış. Memnun kaldık ve güzel bir gezi oldu bizim için” dedi.

Sakarya’dan gelerek Ahlat’ı gezen fotoğraf sanatçısı İsmail Okur da, “Son 15 gün içinde ikinci gelişim oluyor. Daha uzun zaman geleceğim gibi gözüküyor. Çünkü müthiş bir yer. Aynı zamanda fotoğrafçıyım, geziyorum. Ailemi de getirdim. İnanılmaz güzel. Sonbaharın harika yaşandığı bir bölge. Renkler müthiş. Fotoğrafla ilgilenen arkadaşlar, mutlaka bu mevsimde gelsinler ve Ahlat’ı görsünler. Tarih inanılmaz, doğa inanılmaz, Van Gölü inanılmaz. Çevre mükemmel. Biz tadına doyamadık. Kısa süre sonra yine ziyaret edeceğiz” diye konuştu.

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