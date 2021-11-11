VEDAŞ alt yapıları güçlendiriyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Bitlis’te gerçekleştirdiği yatırımlarla şehrin enerji altyapısını güçlendiriyor.

Yatırım çalışmaları hakkında bilgi veren VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Abdulmelik Özsoy; merkez, ilçe ve kırsal bölgelerde gerçekleştirdikleri yatırımlarla, tüketicilere sunduğu hizmetin kalitesini sürekli geliştirdiğini ifade etti. Özsoy, “Tatvan ve Adilcevaz ilçelerimizde devam eden yatırım çalışmalarımızla havadan geçen elektrik hatlarını yer altına alıyor, direk tipi trafo binalarının yerine teknolojiyle uyumlu yeni dağıtım merkezleri ve köşk tipi binalar inşa ediyoruz. Bunun yanında cadde ve sokaklarımızı ışıl ışıl hale getirmek için yeni aydınlatma tesislerini devreye alıyoruz. Merkezde olduğu gibi kırsal bölgelerde de gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızla; eski hatları yeniliyor, dağlık alanlardan ağaç direklerle geçen hatlarımızı yol güzergahına taşıyarak, galvanizli direklerle şebekemizi güçlendiriyoruz” dedi.

Tarımsal faaliyetlerin sürdüğü alanların da enerji altyapısını güçlendirdiklerini ifade eden Özsoy, “İlimizin ekonomisinde önemli yer tutan tarım alanlarını enerjilendiren elektrik şebekemizde alternatif hatlar kurarak çiftçilerimizin sulama dönemlerinde enerji sorunu yaşamaması için yatırımlar gerçekleştirdik” ifadelerinde bulundu.

2022 yılında da Bitlis genelinde elektrik şebekesini güçlendiren yatırımların artarak devam edeceğini belirten Özsoy, “Önceki yıllara nazaran daha yüksek bütçeli projelerimizi 2022 yılı yatırım programımıza aldık. Enerji sürekliliğini sağlamak ve tüketicilerimizin memnuniyetini daha da geliştirmek için hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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