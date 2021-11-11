Güroymak'ta fidan dikimi

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis'in Güroymak ilçesinde “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 11.11'de ülke genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak Güroymak'ta da fidan dikimi gerçekleşti. Şirintepe Mahallesi’nde, Güroymak Meslek Yüksekokuluna tahsil edilen boş alana Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu’nun katılımıyla fidan dikimi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.