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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da fidan dikimi

İHA

Tatvan’da fidan dikimi

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliği kapsamında fidan dikimi yapıldı.
Tatvan ilçesinde “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü” etkinliği kapsamında Tatvan Belediyesi Halk Plajı yerleşkesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, İlçe Müftüsü Zahit Demirel, Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Doymaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gönüllü gençler ve vatandaşlar katıldı.
2021 yılında Bitlis’te 351 bin adet fidan dikmeyi hedeflediklerini söyleyen Tatvan Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şefi Ayşe Şahin, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında burada kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızın desteğiyle ağaçlandırma faaliyeti gerçekleştirdik. Asıl çalışmalarımızı yıl içerisinde tamamlayacağız. Bitlis ilinde 2021 yılı içerisinde 351 bin adet fidan dikmeyi hedefliyoruz. Şu anda üçte ikisini tamamladık. Yılsonu itibariyle de hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

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