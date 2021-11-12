Bitlis’te kış öncesi koordinasyon toplantısı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında kış öncesi koordinasyon toplantısı yapıldı.

Bitlis Acil Durum ve Afet Müdürlüğü (AFAD) toplantı salonunda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kış öncesinde alınacak tedbirler ve kış mevsiminde yapılması gerek koordinasyon hakkında bilgiler verdi. Vali Oktay Çağatay, “İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle bu yıla özel ve genel her yıl uygulanan talimatlar gönderildi. Bu yıl ki kış süresince vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için alması gereken kararları birlikte değerlendireceğiz. Bitlis’in kış şartları çok ağır geçiyor. 3 yılı beraber geçirdik. İnşallah 4. yılımızı beraber göreceğiz. Kurumların çalışmaları geçen yıl iyiydi. Kış denince sadece yol açmak değil, yolda kalan vatandaşların nerede kalacağı, soğuğa maruz kalsa bile sağlığı etkileniyor. Bütün kurumları ilgilendiren bir zor süreç geçiyor. Eminim bütün kurumlarımız kış öncesinde bütün hazırlıklarını tamamlamıştır. Allah şimdiden yardımcınız olsun” dedi.

Vali yardımcıları Tekin Erdemiz ve İzzet Cem Eser’in de katıldığı toplantı, kurumların koordinasyonu ile sona erdi.

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