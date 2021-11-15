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Tatvan’da dezavantajlı gençlere yönelik ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu

İHA

Tatvan’da dezavantajlı gençlere yönelik ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu

– Bitlis’in Tatvan Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi bünyesinde dezavantajlı gençlere yönelik ücretsiz TYT ve AYT sınavına hazırlık kursu veriliyor.
Tatvan Gençlik Merkezinde açılan ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarında sınavlara hazırlanan öğrencilere; matematik, tarih, coğrafya, felsefe, fizik, kimya, edebiyat ve Türkçe dersleri veriliyor. Sınav tarihine kadar sürmesi planlanan eğitimlere katılan yaklaşık 100 öğrenci, üniversitelerde farklı bölümler kazanmak için ter döküyor. Hafta içi ders çalışan gençler, hafta sonları da çeşitli etkinliklere katılarak stres atıyor.
Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik TYTAYT kursları açıp imkân sağladıklarını belirten Türkçe Öğretmeni Selami Akçay, “4 yıldan beri Türkçe öğretmenliği yapıyorum. 5 sınıfımız var ve yaklaşık 80 öğrencimiz var. Burada Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi aracılığıyla TYTAYT kursları açtık. Buradaki amacımız, dershaneye gidemeyen, maddi durumu iyi olmayan ve imkânı olmayan öğrencilere burada imkân sağlıyoruz. Biz istiyoruz ki herhangi bir ücret vermeden devletin sunduğu imkânlardan yararlansınlar. 4 yıl içerisinde yaklaşık 500 öğrencimizi üniversitelerin çok güzel bölümlerine yerleştirdik. Hatta geçen yıl tıp kazanan öğrenci çıkardık. Bizim öğrencilerimiz de bizimle beraber büyük bir hedef, emek doğrultusunda çalışırlarsa daha güzel bölümlere ve üniversitelere yerleştireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Devletin verdiği olanaklardan öğrencilerin memnun olduklarını vurgulayan Tarih Öğretmeni Ali Akın da, “Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezinin ortak işbirliği sonucu ders veriyoruz. Yaklaşık 100’e yakın öğrenci geliyor. Devletin verdiği olanaklardan öğrencilerimiz gayet memnun. Herhangi bir ısınma sorunumuz yok. Devletimiz halkımızın yanındadır. Öğrencilerde büyük bir verim alıyor. Her yıl buraya gelen öğrencilerimizin çoğunu üniversiteye yerleştiriyoruz. Yoğun bir ilgi var. Bazen yoğun ilgiden dolayı öğrencilere yetişemiyoruz. Kayıt yapmakta sıkıntı yaşıyoruz. Kadromuz sabit ve hiçbir kurumdan farkımız yok. Öğretmenlerimiz deneyimlidir. Birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Emeğimizin karşılığını da alıyoruz” şeklinde konuştu.
Kursun çok avantajlı olduğunu ve memnun kaldığını dile getiren öğrenci Şevval İlik ise “Halk eğitimin yapmış olduğu bu güzel kurstan dolayı çok teşekkür ediyorum. TYT ve AYT kurslarına katılıyorum. Ayrıca burada halk eğitimin vermiş olduğu başka faaliyetlere de katılıyorum. Çok avantajlı bir kurs ve çok memnunum. Herkese burayı tavsiye ediyorum” dedi.

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