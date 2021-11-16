Genç güreşçiler Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

– Bitlis’in Tatvan ilçesindeki genç güreşçiler, Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek için ter döküyor.

Tatvan Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda Antrenör Onur Öztemiz gözetiminde antrenmanlarına devam eden sporcular, Türkiye şampiyonu olmak için minderde mücadele ediyor. Haftanın 6 günü 3 saatlik antrenmanla maçlara hazırlanan güreşçiler, ulusal ve uluslar arası müsabakalarda derece almak istiyor.

Genç sporcuların daha iyi yerlere gelebilmeleri için çalıştırdıklarını vurgulayan Onur Öztemiz, “Yeteneğini keşfettiğimiz sporcuların daha iyi yerlere gelebilmeleri için uğraşıyoruz. Amacımız, sporcularımızı antrenörlük, beden eğitimi öğretmenliğinin yanında milli sporcu olarak görmektir. Yeteneğini keşfettiğimiz sporcuları olimpiyat ve güreş eğitim merkezlerine gönderiyoruz. Geçen yıl iyi bir sezon geçirdik. 2 sporcumuzu olimpiyat merkezlerine, 2 sporcumuzu da güreş eğitim merkezlerine gönderdik. Yaşı tutmayan sporcularımız da önümüzdeki yıl güreş eğitim merkezlerinde yerlerini alacaklardır” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl milli takıma 7 sporcu gönderdiklerini belirten Öztemiz, “Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Geçen yıl 3 sporcumuz Türkiye üçüncüsü, 2 sporcumuz Türkiye beşincisi, 3 sporcumuz da Türkiye yedincisi oldu. Milli takıma 7 sporcu gönderdik. Bu yıl hedeflediğimizin üzerinde bir başarı elde ettik. 3 ay sonra Türkiye Şampiyonası var. Hedefimiz orada daha iyi sonuçlar alabilmektir. Amacımız dokunduğumuz tüm çocukları iyi yerlere getirebilmektir” şeklinde konuştu.

Salonda tempo, teknik, tek kol, kafa kol çalıştıklarını söyleyen sporcu Muhammet Amaç ise, “2 yıldır güreşe geliyorum. Hafta içi güreş, hafta sonu fitness çalışıyoruz. Burada tempo, teknik, tek kol, kafa kol çalışıyoruz. Amacım Türkiye’de derece yapmak” dedi.

Güreş dalında dünya şampiyonu olmak istediğini söyleyen Türkiye beşincisi Muhammet Mustafa Kılıçer de, “Türkiye’de güreş dalında beşinciliğim var. Burada Onur Hocamın gösterdikleri teknikleri yapıyoruz. 3 ay sonra önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Orada arkadaşlarım ile birlikte derece yapmaya çalışacağız. Amacım dünya şampiyonu olmak” ifadelerini kullandı.

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