Kaymakam Yelek’ten gazi ailesine taziye ziyareti

– Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, kalp krizi sonucu vefat eden Gazi Kamil Dugan’ın ailesini ziyaret etti.

Yenikent Mahallesi’nde ikamet eden Dugan ailesini evlerinde ziyaret eden Kaymakam Yelek, başsağlığı dileğini yineleyerek merhum Gazi Kamil Dugan’a Allah'tan rahmet diledi. Hane ziyaretinde aile ile yakından ilgilenen Kaymakam Yelek, "Huzurumuzu canlarını vatan uğruna feda eden şehitlerimize, gazilerimize ve kıymetli ailelerine borçluyuz. Her birinizin başımızın üstünde yeri var, ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz. Devlet olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

Hane ziyaretini tamamlayan Kaymakam Yelek, çıkışta öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet edip, girmiş oldukları birinci dönem ara tatilinde derslerini ihmal etmemeleri konusunda onlara tavsiyelerde bulundu.

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