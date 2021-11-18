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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis il merkezi ve Mutki ilçesinde sokağa çıkma yasağı

İHA

Bitlis il merkezi ve Mutki ilçesinde sokağa çıkma yasağı

Bitlis ili merkez ve Mutki ilçe sınırları içerisinde bulunan bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis ili merkez ve Mutki ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Ziyaret, Esen, Kayadağ, Karbastı, Dilek, Sarpkaya, Kaşak, Taşlıdere, Ocakbaşı, Tolgalı, Sivrice, Açıkalan ve Salman köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 18 Kasım 2021 Perşembe günü saat 17.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar 'Sokağa Çıkma Yasağı' ilan edilmiştir” denildi.

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