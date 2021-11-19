Bitlis'te 5 kilo metanfetamin ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis’te durdurulan bir araçta 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezimizde yapılan çalışmalar neticesinde, durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada, 5 parça halinde toplam ağırlığı 5 kilo olan metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili S.D. isimli şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.