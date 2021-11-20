Bitlis beyaza büründü Rahva bölgesinde sürücüler zor anlar yaşarken, sonbahar renklerine bürünen ağaçların beyaz örtüyle buluşması ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis’te sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışının akşam saatlerinde yerini kara bırakmasıyla kent beyaza büründü.

Mevsimin ilk karı sokaklarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle Rahva bölgesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, sonbahar renklerine bürünen ağaçların üzerinde de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Beyaz örtü ile kaplanan sokaklardaki araçlar da karın alında kaldı.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bugün karla karışık yağmur yağışı, yarından itibaren ise havanın parçalı bulutlu olacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.