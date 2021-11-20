Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 13 tutuklama

BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkezli 5 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri tespit edilen 31 örgüt yöneticisi ve üyesini yakalamak için çalışma başlattı. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda 16 Kasım günü Bitlis merkezli Batman, Siirt, Muş ve Van illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 31 şüpheliden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8 şüphelinin ise soruşturma işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE
2021-11-20 21:01:01
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