15'er kişilik iki minibüsten 63 kaçak göçmen çıktı

Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te jandarmanın durdurduğu iki minibüste Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan karayolunda kontrol noktasında 15´er kişilik iki minibüsü durdurup arama yaptı. Minibüslerde Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 4 organizatör de gözaltına alındı. Organizatörlerin jandarmadaki işlemleri sürürken, göçmenler Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Ceren ÇALIŞKAN
2021-11-21 15:16:44
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