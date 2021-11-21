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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15'er kişilik iki minibüsten 63 kaçak göçmen çıktı

DHA

15'er kişilik iki minibüsten 63 kaçak göçmen çıktı


Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te jandarmanın durdurduğu iki minibüste Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan karayolunda kontrol noktasında 15´er kişilik iki minibüsü durdurup arama yaptı. Minibüslerde Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 4 organizatör de gözaltına alındı. Organizatörlerin jandarmadaki işlemleri sürürken, göçmenler Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Ceren ÇALIŞKAN
2021-11-21 15:16:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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