Özel çocuklardan özel üretim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel çocuklardan özel üretim

İHA

Özel çocuklardan özel üretim

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde özel eğitim gören öğrenciler, atıl durumdaki eşyalardan ürünler yaparak geri dönüşüme katkı sağlıyor.
Tatvan Özel Eğitim Uygulama Okulu yönetimi ve öğretmenleri, bedensel ve hafif düzey zihinsel engelli ile otizm ve down sendromlu yaklaşık 60 öğrenci ile atıl durumdaki ürünlerle ahşap boyama, kesme, eskitme, kozalak boyama, şişelerden vazo üretme gibi çalışmalar yapıyor. Açıklamalarda bulunan okulunda İş ve Beceri Uygulamaları Öğretmeni Filiz Sözer, amaçlarının engelli ve özel eğitimli öğrencileri hayata dâhil etmek olduğunu belirterek, “Onların gelişimsel süreçleri açısından bu derslerin önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden öğrencilerimiz için olabildiğince onlara destek olarak bir şeyler üretmelerini sağlıyoruz. Onların bu mutluluğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Yılsonlarında öğrencilerimize destek olmak adına sergiler yapıyoruz. Öğrencilerimiz burada bir şeyler başarabildikleri için diğer hayatlarında da bir şeyler başarabileceklerine inanıyorlar. Bu başarılarını gören aileler de onların bir şey başarabileceklerine inanıp daha fazla destek oluyorlar. Bizde elimizden geldiğince onlara destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Özel eğitimli öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden bir şeyler üretmeleri için dışarıdan kozalak, ağaç dalları toplayarak eserlere dönüştürdüklerini belirten Filiz Sözer, “Burada kesme, eskitme, ahşap boyama gibi etkinlikler yapıyoruz. Dışarıya çıkıp kozalak, ağaç dalları topluyoruz. Geri dönüşüm malzemelerinden bir şeyler üretmelerini sağlıyoruz. Pano, vazolar yapıp yeri geliyor ailelere hediye ediyoruz. Öğrencilere destek oluyoruz. Burada 60’a yakın düzeyleri farklı farklı öğrencimiz var. Bazı öğrencilerimizle biraz daha iyi seviyelerde işler çıkarırken bazılarında sadece davranış kazandırmak amacıyla örneğin kesme, yapıştırma gibi etkinlikler yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Özel eğitimli öğrencilerin bir şeyler başarabildiklerini topluma göstermek amacıyla yılsonlarında sergiler açtıklarını dile getiren Sözer, “Öğrencilerin düzeylerine göre çalışmaları belirleyip bir yıl boyunca onlara destek oluyoruz. Engelli öğrencilerimizin bir şeyler başarabildiklerini herkese göstermek istiyoruz. Bazı aileler, çocuklarının bir şeyler başarabilecekleri konusunda çok karamsar davranıyor. Burada bir şeyler başarabildiklerini gördükleri zaman daha çok destek oluyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Büyüksaraç: “Nemrut Yanardağı etrafında bir sismik ağ kurulmalıdır”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Büyüksaraç: “Nemrut Yanardağı etrafında bir ...
Bitlis Özgüzeldere Spor dörtte dört yaptı
YEREL HABERLER Bitlis Özgüzeldere Spor dörtte dört yaptı
Bitlis’te 63 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis’te 63 düzensiz göçmen yakalandı
15'er kişilik iki minibüsten 63 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER 15'er kişilik iki minibüsten 63 kaçak göçmen çıktı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 13 tutuklama
YEREL HABERLER Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 13 tutuklama
Göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı
Öğretmen ve öğrencilerin açtığı resim sergisi ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Öğretmen ve öğrencilerin açtığı resim sergisi ilgi ...
TÜRŞAD Şanlıurfa liderliğini korudu
YEREL HABERLER TÜRŞAD Şanlıurfa liderliğini korudu
Bitlis beyaza büründü Rahva bölgesinde sürücüler zor anlar yaşarken, sonbahar renklerine bürünen ağaçların beyaz örtüyle buluşması ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Bitlis beyaza büründü Rahva bölgesinde sürücüler zor ...
Sergi fotoğrafı için dalışta, 31 yıl önce göle düşen kamyonun motoru bulundu
YEREL HABERLER Sergi fotoğrafı için dalışta, 31 yıl önce göle düşen ...
Van Gölü’nün sırları sergilenecek
YEREL HABERLER Van Gölü’nün sırları sergilenecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.