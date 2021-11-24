Bitlis Eren Üniversitesinde “Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler” konferansı

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) yazar Hayati İnanç’ın verdiği “Can Veren Pervaneler” konferansı yoğun ilgi gördü.

Bitlis Belediyesi, Tatvan Belediyesi, Bitlis Kızılay, Birlik Vakfı Bitlis Şubesi ve Bitlis Eren Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen "Hayati İnanç ile Can Veren Pervaneler" söyleşisi programı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Salona sığmayan vatandaşlar programı ayakta takip etti. Yazar Hayati İnanç, katılımcıların büyük beğeniyle dinlediği programda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti. Program sonunda hediyeleri takdim ederek hatıra fotoğrafı çekildi.

Esma İncesu adlı vatandaş, “Keşke her zaman böyle programlar yapılsa. İnsanları getirip güzel şeyler anlatabilseler. Milletimiz bilgilense. Gerçekten toplum olarak bilmediğimiz o kadar çok şey var ki sadece kör kütük bize öğretilmiş, kalıplaşmış bilgilerle gidiyoruz. İşte böyle insanların tarihi, İslam tarihini bilen insanların böyle gençlere özellikle bilgilerini aktarmaları çok güzel. Bu tür faaliyetleri arttırırlarsa çok güzel olur. Bizim memleketimizin böyle şeylere ihtiyacı var. Çok beğendim. Böyle bir faaliyet olmasına çok sevindim. Devamını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konferanstan memnun kalarak bu tür etkinliklerin daha fazla yapılmasını söyleyen Çınar Ölmez isimli öğrenci ise, “Bitlis Eren Üniversitesinde öğrenciyim. Bugün buraya Hayati İnancı dinlemeye geldik. Gerçekten çok memnun kaldık. Bu tür faaliyetler bu coğrafyada yapılmalıdır. Buranın insanının da buna ihtiyacı var. Herkes çok memnun kaldı. İnşallah bu şekilde daha fazla faaliyetler olur” şeklinde konuştu.

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