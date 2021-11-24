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Koruma altındaki gölde kaçak balık avlayan kişiye bin 854 TL ceza

DHA

Koruma altındaki gölde kaçak balık avlayan kişiye bin 854 TL ceza


Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te koruma altındaki Nazik Gölü'nde 425 kilo kaçak balık avlayan 1 kişiye bin 854 TL idari ceza kesildi.
Ahlat ilçesinde bulunan koruma altındaki Nazik Gölü´nde kaçak balık avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Dilburnu-Nazik yolu üzerinde bir kamyonet durduruldu. Kamyonetteki aramalarda 425 kilo kaçak İnci kefali ele geçirildi. 425 kilo balık, Ahlat İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi, yasak avlanma yapan 1 kişiye ise bin 854 lira idari yaptırım cezası uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Ceren ÇALIŞKAN
2021-11-24 14:59:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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