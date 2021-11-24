Koruma altındaki gölde kaçak balık avlayan kişiye bin 854 TL ceza

Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te koruma altındaki Nazik Gölü'nde 425 kilo kaçak balık avlayan 1 kişiye bin 854 TL idari ceza kesildi.
Ahlat ilçesinde bulunan koruma altındaki Nazik Gölü´nde kaçak balık avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Dilburnu-Nazik yolu üzerinde bir kamyonet durduruldu. Kamyonetteki aramalarda 425 kilo kaçak İnci kefali ele geçirildi. 425 kilo balık, Ahlat İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi, yasak avlanma yapan 1 kişiye ise bin 854 lira idari yaptırım cezası uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Ceren ÇALIŞKAN
2021-11-24 14:59:44
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