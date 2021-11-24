Ahlat’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programla kutlandı.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, yaptığı kısa konuşmasında tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Aday öğretmenler adına Ezgi Bildirici’nin konuşmasının ardından Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Şiirlerin okunması, oratoryo gösterisi ile süren program, emekli öğretmenlere ‘Hizmet şeref belgesi’nin verilmesi ve aday öğretmenlerin yemin töreni ile sona erdi.

Programa Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.