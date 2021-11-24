Bitlis’te 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri

Bitlis’te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Bitlis'te görev yapan aday öğretmenler düzenlenen törenle yemin etti. Daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci, öğretmen ve velilere ödülleri verildiği program, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz tarafından emekli olan öğretmenlere “Hizmet Şeref Belgesi” vermesi ve müzik dinletisi ile sona erdi.

Programa Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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