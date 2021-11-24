Ahlat’ta şehit öğretmenler anısına fidan dikildi

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında şehit öğretmenler anısına fidan dikildi.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulu ve Bitlis Orman İşletme Müdürlüğünün katkılarıyla şehit öğretmenler anısına fidan dikimi gerçekleşti. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte öğretmenler, öğrenciler ve askerler, şehit öğretmenler adına isimlendirilen çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, “24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında şehit öğretmenlerimiz anısına bir hatıra ormanı oluşturalım istedik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Sümmani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulu ve Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü’nün ortak organizasyonuyla temin ettiğimiz çam fidanlarını, öğretmen, öğrenci ve askerlerimizin katılımıyla toprakla buluşturduk. Bu etkinlikte yer alan idareci, öğretmen, öğrenci ve askeri personelimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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