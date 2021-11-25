Vali Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti

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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, il merkezi kırsalında bulunan 2015 rakımlı Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti.

BitlisBaykan yolu üzerinde bulunan Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret eden Vali Çağatay, üs bölgesinde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Gazitepe Üs Bölgesini gezen Vali Çağatay, üs bölgesinde görevli güvenlik güçleriyle görüşerek, terörle mücadelede gösterdikleri üstün başarıları nedeniyle teşekkürlerini ileterek moral verdi.

Gazitepe Üs Bölgesi ziyaretinde Vali Oktay Çağatay’a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven eşlik etti.

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