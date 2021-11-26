Şehidin amcası: “Allah bütün şehitlerimizin mekânını cennet eylesin”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehidin amcası: “Allah bütün şehitlerimizin mekânını cennet eylesin”

İHA

Şehidin amcası: “Allah bütün şehitlerimizin mekânını cennet eylesin”

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde, Şehit Güvenlik Korucusu Yücel Aki’nin faillerinin Eren Kış7 Operasyonunda etkisiz hale getirilmesi aileyi bir nebze de olsa rahatlattı.
Eren Kış 7 Operasyonları kapsamında Bitlis il merkezi kırsalında kış üslenmesi amacıyla barındığı bilgisi alınan PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik İl Jandarma Komutanlığınca 22 Kasım tarihinde Jandarma SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli olarak jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 6 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Bu teröristlerden birinin 2 milyon TL’ye kadar ödülle ‘Yeşil’ kategoride aranan Bitlis kırsalında örgütün kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten Suriye uyruklu Baharin Afrin kod adlı Leyla Şeyho, diğer teröristin ise terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle ‘Turuncu’ kategoride olan Bitlis kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Soreş Kars Roni kod adlı Erhan Mingsar isimli terörist olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 1 Haziran 2021 tarihinde Eren11 Operasyonunda Tatvan ilçesinin Çavuşlar köyü bölgesinde 1 jandarma teğmenin ve güvenlik korucusunun şehit edilmesi, 3 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusunun yaralanması olayına katıldığı tespit edildi.
Tatvan ilçesinin Çekmece köyünde yaşayan şehit ailesi, bu haberle adaletin yerini bulduğunu ve hala evde hüznün devam ettiğini söyledi. Gözyaşlarıyla şehidin okuduğu şiirleri dinleyen aile fertleri, acılarının devam ettiğini söyledi. Şehidin amcası Abdurrahman Aki, bir insanın ölümünden asla haz duymadıklarını belirterek, “Vatana ihanet ediyorsa elbette ki ya bu vatanın, devletin şefkatli kollarına teslim olacaklar ya da böyle yerlerde yok olup gidecekler. Allah insanı eşrefi mahlûkat olarak yaratmış. Ama o kıymeti bilene kadardır. Biz Müslüman’ız ve Müslüman toprağındayız. Çok şükür devletimiz ezelden ebediyete inşallah böyle kalacak. Bu topraklar uğruna binlerce şehit verilmiş, bunlardan 3 tanesi benim ailemden olanlar. İki dedemden biri Çanakkale’de diğeri Ahlat’ta şehit oldu. Diğeri de yeğenimdir. Her üçü de 30 yaşının altında olan ve bu topraklar uğruna şehit düşen yiğitlerimizdir. Bunu yapanların ölümünden elbette ki haz duymayız ama adaletin yerini bulması da bizi rahatlatır. Bu devlet güçlü bir devlettir. Allah devletimizi var etsin. Devlet yapması gerekeni yapmış. Biz bu devlete daim olsun diyoruz. Bundan sonra da bunların gelip bu devletin şefkatli ellerine girmesi en büyük çareleri budur. Hainlerle beraber olmaya gerek yok. Bu memleketin çocuklarını birbirlerine devşirip bu memleketin evlatlarını kendi çocuklarının elleriyle şehit etmeleri büyük bir acıdır. Bizim aslında gönül gönle olmamız gereken insanlar bugün başka emperyalist güçlerin ellerine girerek bizleri arkadan düşmanca vuruyorlar. Onlara bir şey kazandıracaklar mı? Hayır. Allah bütün şehitlerimizin mekânını cennet eylesin. Benim yeğenimle beraber Yozgatlı Teğmen Baki Koçak da şehit düştü. Bir gün sonra Güvenlik Korucumuz Cahit Çelik de şehit düştü. Mekânları cennet olsun. Onlar kanlarıyla vatanın temelini sağlamlaştırdılar. Allah şehadeti onlara nasip etti. Biz bir şehit ailesi olarak da şehadetimizle övünüyoruz. Rabbim mahşer gününde bize şefaatçi eylesin inşallah. Ama bu topraklarda İslam olsun. Bu topraklar İslam ve kardeşlik ile payidar olur. Bu hainlerin elde edeceği hiçbir şey yok. Bu vatana ihanet edenlerin gideceği yer budur diyoruz. Onlardan binlerce insan öldürürsek bile bizim acımızı dindirmez. Ama bu vatana ihanet eden ellerin mutlaka kırılması lazım ve öyle de oluyor. Devlet güçlüdür gerekeni yapıyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Çocuğa cinsel istismar' hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER 'Çocuğa cinsel istismar' hükümlüsü yakalandı
Vali Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret ...
Ahlat’ta ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Ahlat’ta ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ...
Hizan’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Hizan’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ...
Hizan’da 24 Kasım öğretmenler günü
YEREL HABERLER Hizan’da 24 Kasım öğretmenler günü
Hizan’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Hizan’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Vali Çağatay kütüphane açılışını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Vali Çağatay kütüphane açılışını gerçekleştirdi
Nazik Gölü’nde kaçak avlanan 425 kilogram balığa el konuldu
YEREL HABERLER Nazik Gölü’nde kaçak avlanan 425 kilogram balığa el ...
Ahlat’ta şehit öğretmenler anısına fidan dikildi
YEREL HABERLER Ahlat’ta şehit öğretmenler anısına fidan dikildi
Bitlis’te 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Bitlis’te 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri
Belediye ve AFAD işbirliğinde ortak eğitimler düzenlendi
YEREL HABERLER Belediye ve AFAD işbirliğinde ortak eğitimler ...
Ahlat’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Ahlat’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Koruma altındaki gölde kaçak balık avlayan kişiye bin 854 TL ceza
YEREL HABERLER Koruma altındaki gölde kaçak balık avlayan kişiye bin ...
Veli ve öğrencilerden sınıf öğretmenine ‘Öğretmenler Günü’ sürprizi
YEREL HABERLER Veli ve öğrencilerden sınıf öğretmenine ‘Öğretmenler ...
(Özel) Elif öğretmenin eğitim aşkı
YEREL HABERLER (Özel) Elif öğretmenin eğitim aşkı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.