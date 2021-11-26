Ahlat’ta “Hazreti Peygamberi Anlamak” programı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde “Hazreti Peygamberi Anlamak” konulu program düzenlendi.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrif edişinin 1450. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayarak, Kur’anı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra bir konuşma yapan Bitlis İl Müftüsü Faysal Geylani, “Bu yıl ki Mevlidi Nebi temamız vefa üzerindedir. Vefa nankörlük etmemek, nimete şükretmek, samimi olmak, iyiliği unutmamaktır. İslam ahlakçıları İslam ahlakını şu şekilde tarif ediyor. İslam ahlakı Allah’ın emirlerine karşı saygılı olmak, emirleri yerine getirmek ve Allah’ın kullarına karşı da şefkatli ve merhametli olmak. Bugün tüm dünya insanlığı İslam’ın bu tanımına muhtaçtır. Eğer dünyada huzur ve güven istiyorsak, insanlar arasında adalet, kardeşlik, birlik ve beraberlik istiyorsak, İslam’ın bu tarifine döndüğümüz zaman bu insanlığın kurtuluşudur. Bu yıl ki Mevlidi Nebi tamamız vefadır. Bizlerde bir nebze olsun Hazreti Peygamber ve hayatında anlatmaya çalıştık. Bu mübarek günde Peygamber Efendimizin üzerine salatü selam getirdik” dedi.

Ardından Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Eğitime Destek Platformu Bölge Sorumlusu Kadir Köstekçi ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selma Medeni de birer konuşma yaptılar.

Yapılan konuşmalar sonrasında imam hatipli öğrenciler tarafından oynanan Bilali Habeşi draması ilgiyle izlenirken, öğrencilerden oluşan kız ilahi korosu ise izleyenlerden alkış topladı.

Ardından öğrenciler tarafından imam hatipler marşı ve ‘Hayatın İçinde Bir Nebi’ şiiri okundu.

Program, hafızlık eğitimlerini başarıyla bitiren öğrencilere Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ tarafından ödüllerinin verilmesiyle birlikte sona erdi.

Programa Ahlat Cumhuriyet Savcısı Muhammed Talha Yılmaz, Ahlat Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi İlkay Mecek, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.