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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Basketbolcu genç kızlar bölge turnuvasına hazırlanıyor

İHA

Basketbolcu genç kızlar bölge turnuvasına hazırlanıyor

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde kurulan tek genç kız basketbol takımı, bölge turnuvasında şampiyon olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kız çocuklarını spora kazandırmak amacıyla Tatvan ilçesinde kurulan tek kadın basketbol takımı olan Tatvan Gençlik Spor Kulübü Basketbol Takımı, Furkan Kazancı antrenörlüğünde Tatvan Gençlik Merkezi Spor Salonunda antrenmanlarını sürdürüyor. Kadın Basketbol Bölge Turnuvasında şampiyon olmak isteyen genç kızlar, haftanın 3 günü antrenman yaparak hazırlanıyor.
Kızlara iyi bir gelecek sunmak için çalışmalarına devam ettiğini söyleyen antrenörü Furkan Kazancı, “Bitlis ve Tatvan ilçesinde kız basketbol takımını yetiştirmeye çalışıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesinde kızlarımız maalesef ki bu spora yönelemiyorlar. Bizde onların spora aşina olmaları ve sporla birlikte bir şeyler başarmaları için ön ayak olup basketbolu öneriyoruz. Sıkıntılar yaşamamıza rağmen elimizin ulaşabildiği kız çocuklarına ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi Tatvan’da bu kulüpleri kurmaya çalışıyoruz. Yeni bir oluşum ve düzen olan kız takımını bölge turnuvasına hazırlamaya çalışıyoruz. Şu an takımımızda 25 kız öğrencimiz var. Ağırlıklı olarak sporda kız çocuklarını daha aktif bir şekilde görmek istiyoruz. Antrenmanlarımız haftanın 3 günü sürüyor. Okullardan dolayı akşam saatlerinde yapıyoruz. Çocuklarımızda bundan dolayı biraz zorlanıyor. Fakat kız çocukları bu alanda istekli oldukları için severek geliyor ve yoğun bir tempoyla antrenmanlarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Amacının kızları topluma ve spora kazandırmak olduğunu söyleyen Kazancı, “Burada çalışan kızlarımız neden bir Nevriye Yılmaz gibi olmasın? Amacımız farklı takımlarda, farklı yerlerde ve milli takımda oynamalarını görmek. Bundan dolayı hedeflerimiz büyük” şeklinde konuştu.
Kızların da her şeyi başarabileceğini belirten genç basketbolcu Meryem Aysal, “6 aydır basketbol oynuyorum. Türkiye’de kız basketbol takımında doğuya pek önem verilmediği için ben kendi açımdan bu algıyı kırmak istiyorum. 6 ayda çok iyi eğitim aldığımı düşünüyorum. Çünkü önceki yıllarda gelen sporculardan daha iyi oynadığımı düşünüyorum. İnşallah bize daha çok önem verilir. Hocamız yardımcı olmaya çalışıyor. İnşallah Türkiye çapında çok iyi bir yere gelirim. Genelde insanlar ‘basketbolu erkekler daha çok oynuyor’ diyebiliyor fakat kızların daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Biz kızlar olarak istediğimiz her şeyi yaparız. İnşallah daha iyi yerlere geliriz” ifadelerini kullandı.
Basketbolu sadece erkeklerin oynamadığını ve kızların da oynayabildiğini vurgulayan Yaren Elaldı ise “5 yıldır bu sporu yapıyorum. Buraya her geldiğim gün seve seve gelerek, o şekilde eve gidiyorum. Bu sporu sadece erkekler değil kızlar da yapabilir. Dünyanın her yerinde bu spor olmalıdır. Biz bu spora gelirken bir amacımız var, milli takıma gitmek. Her gün maçlara gitmek için burada çalışıyoruz. Allah izin verirse maçlara katılıp hepsini kazanacağız” diye konuştu.

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