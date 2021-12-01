Bitlis Belediyesi köy çocuklarını tiyatroyla buluşturuyor

Bitlis Belediyesi, ‘Tiyatrosuz Çocuk Kalmasın’ projesi kapsamında köy köy gezerek çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

Bitlis Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetleriyle de halkın takdirini alıyor. ‘Tiyatrosuz Çocuk Kalmasın’ projesi kapsamında tiyatro ekibi oluşturan Bitlis Belediyesi, köy köy gezerek çocukları tiyatroyla buluşturuyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Düzköy İlkokulu'na giden tiyatro ekibi, hazırladığı "Meddah Amca" adlı tiyatro oyununu çocuklar için sahneledi.

İlk defa tiyatro oyunu izlemenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, yetkililere teşekkür etti.

Etkinlik, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın gönderdiği hediyelerin tiyatro ekibi tarafından öğrencilere dağıtılması ile sona erdi.

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