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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okullar arası badminton il birinciliği müsabakaları başladı

İHA

Okullar arası badminton il birinciliği müsabakaları başladı

Bitlis’te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20212022 sezonu okullar arası Badminton il birinciliği müsabakaları başladı.
Tatvan Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen il birinciliği müsabakalarına kız ve erkek olmak üzere yaklaşık 60 sporcu katılım sağladı. 5 gün boyunca Badminton heyecanının yaşanacağı müsabakalar sonucunda dereceye girecek sporcular grup müsabakalarında Bitlis ilini temsil edecek. Badminton müsabakaları sonucunda dereceye girecek olan okul takımlarının grup müsabakalarında Bitlis’i temsil edeceklerini belirten Bitlis Gençlik Spor İl Müdürlüğünde Badminton Antrenörü Harun Demir; “20212022 eğitim ve öğretim yılı okul sporları sezonu Badminton il birinciliği müsabakaları Tatvan Gençlik Merkezinde bugün itibariyle başlamıştır. Müsabakalarımıza yaklaşık 60 civarı kız erkek sporcumuz katılım sağlamıştır. Müsabakalarımızın sonucunda dereceye girecek olan okul takımlarımız ilimizi temsilen grup müsabakalarında ilimizi temsil edeceklerdir” dedi.
Hedefinin bölgeye çıkarak bölgede de birinci olup Türkiye şampiyonasına gitmek olduğunu vurgulayan Badminton sporcusu Erkan Erten; “Spor lisesinde okuyorum. 5 yıldır Badminton oynuyorum. İnşallah birincilik alırız. Devletimizin bize verdiği gençlik merkezinde oynuyoruz. Hedefimiz bölgeye çıkmak ve bölgede de birinci olup Türkiye şampiyonasına gitmek” diye konuştu.
Badminton sporunun çok güzel olduğunu söyleyen Badminton sporcusu Helin Çakır; “Buraya Badminton oynamaya geldik. Hedefimiz kazanmak. Burada birinci olup bölgeye çıkmak. Bölge turnuvalarında da dereceye girip Türkiye finallerine çıkarak milli sporcu olmak istiyorum. Badminton çok güzel bir spordur. Çok yorucu bir spor değildir” dedi.
6 yıldır bu sporu yaptığını ve rakiplerine başarılar dileyen Badminton sporcusu Özkan Acar; “Badminton sporuyla uğraşıyorum. Yaklaşık 6 yıldır bu sporu yapıyorum. Spor lisesinde okuyorum. Buraya da Badminton müsabakasına katıldık. İnşallah kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Rakibe de başarılar diliyorum. Tatvan Gençlik merkezinde oynuyoruz. Güzel bir müsabaka olmasını diliyorum” dedi.

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