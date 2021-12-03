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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat’ta ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ kutlandı

İHA

Ahlat’ta ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ kutlandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” düzenlenen programla kutlandı.
Saadet Ayber Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürlüğü tarafından Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Düzenlenen programa Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Daha sonra konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, programda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “İnsanoğlu olarak garip varlıklarız. Bir şey başımıza geldiği zaman anlıyoruz. Başımıza gelmeden empati yapamıyoruz. Bu durumu da düzeltmemiz gerekir diye düşünüyorum. Kendimizi o arkadaşlarımızın yerine daha fazla bırakmalıyız. Empatiyi daha fazla yapmalıyız” dedi.
Belediye Başkanı Mümtaz Çoban da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak, “Aslında bugün çağın engelleri fiziki anlamda izole etme noktasında geride kaldığı çok güzel gelişmeler var. Engelli her bir yavrumuzun engelini bekli de muhtaciyet noktasında uzaklaştırarak bir teknolojik gelişmeyi hep beraber müşahede ediyoruz” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından özel eğitim okulu öğrencileri tarafından yapılan dans, koro, tiyatro ve folklor gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.
Renkli geçen kutlama programı sonunda protokol üyeleri tarafından etkinlik gerçekleştiren özel eğitim okulu öğrencilerine çeşitli hediyeler takdim edildi.
Daha sonra Ahlat Engellilerle Ele Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir tarafından katkılarından dolayı iş insanı Resul Şerefoğlu’na plaket takdim edildi.
Program çekilen toplu hatıra programıyla sona erdi.

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