Vali Çağatay’dan özel gereksinimli öğrencilere ziyaret

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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Uygulama okulunda eğitim gören özel öğrencilerle sohbet eden Vali Oktay Çağatay, onlarla pasta kesti. Ardından Dünya Engelliler Günü kapsamında Bitlis Öğretmenevindeki sergiyi ziyaret eden Vali Çağatay, yapılan çalışmalarla alakalı yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çağatay’a ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz eşlik etti.

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