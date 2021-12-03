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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BİGACEM'den Azad'a anlamlı ziyaret

İHA

BİGACEM'den Azad'a anlamlı ziyaret

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Başkanı Sinan Aygül ve Cemiyet Genel Sekreteri Hakan Okay, "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla cemiyet üyesi engelli genç gazeteci yazar Azad Özdemir'e anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dünya Engelliler Günü vesilesiyle gazeteci, yazar ve şair Azad Özdemir'i evinde ziyaret eden Başkan Aygül ve Genel Sekreter Okay, güçlü kalemiyle engel tanımayan Özdemir'in gününü kutlayarak, günün anısına hediye takdiminde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Azad Özdemir, anlamlı ziyaretten ötürü teşekkürlerini iletti. Başkan Aygül ise başarı dileklerini iletti.

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