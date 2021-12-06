Doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı’dan yaban hayatı için çağrı

Doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı, araç çarpması sonucunda yaralanan ve yardıma muhtaç yaban hayvanlarına erken müdahale edilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Türkiye’de farklı kurumlara ait acil yardım çağrıları için kullanılan ‘112 Acil Çağrı’ hattının önemine dikkat çeken Vedat Atlı, sadece sağlıkla ilgili olmayıp diğer konularda da bu hattın aranabileceğini belirtti. Vatandaşların araç çarpması sonucunda yaralanan hayvanlara erken müdahale yapılması için de 112 Acil Çağrı hattını araması gerektiğini söyleyen Atlı, “İnsanoğlunun elinin uzandığı her yerin doğası bozulmuş. Çok az yerde bakir doğa kalmış. Bu bakir doğanın aslında artması lazım. Çünkü ekolojik denge için bu şart. Ekolojik denge bozulduğu zaman artık günümüzde herkes nelerle karşılaşabileceğimizi simüle etmiş durumdadır. Bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Farkında olmanın dışında harekete geçmemiz gerekiyor. Şahsım olarak çevrede ve bölgede bulunan hayvanları, doğal zenginlikleri alıp insanların gözünün önüne getiriyorum ki farkında olsunlar. Örneğin geçen gün Van’da çizgili sırtlanla ilk defa karşılaştım ve çok şaşırmıştım. 30 yaşıma kadar bu hayvanın burada yaşadığından haberim yoktu. Van’da, Muş’ta, Bingöl’de bu hayvan var mı diye şaşıran çok insanla karşılaştım. Cizre’den bana fotoğraf atanlar oldu ve maalesef ki çizgili sırtlana araç çarpmış ve cesedini gördüm. Çaldıran’da da gece araç yol üstüne çıkan bir ayıya çarpmıştı ve ayı birkaç gün Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Hastanesinde tedavi edilmeye çalışılmıştı fakat kurtarılamadı” şeklinde konuştu.

Aracın çarpması sonucunda yaralanan ve yardıma muhtaç hayvanlara karşı insanlara bir mesajının olduğunu belirten Atlı, “Bu gibi durumlarda 112 Acil Çağrı diye bir numara var. Eskiden sadece sağlıkla ilgili konularda aranabiliyordu, artık 112 Acil Çağrı hattını aradığınız zaman karşınıza sekreter çıkıyor ve sekretere durumu anlatıyorsunuz. Sizi gerekli yerlere yönlendiriyorlar. Siz 112’yi tıkladığınız zaman acil bir şekilde oraya ekipler gönderiyorlar. Bu tarz bir durumda bir hayvana çarptığınızda ya da bir hayvana çarpıldığına şahit olduğunuzda 112’yi arayıp durumu bildirin. En yakın doğa koruma ekipleri gelip o hayvanı alıp tedavi ederler. Belki bir yaban hayvanı kurtarılır. Çünkü neticede onların da sürü halinde bir yaşam şekilleri var. Bu ekolojik dengenin devamlılığı ve sürdürülebilirliği için bizim üstümüze düşen görev, mağdur bir hayvan ya da yardıma muhtaç bir hayvan gördüğümüz

zaman 112’yi aramamızdır. Oraya ekipler yönlendiriliyor. Belki de bir hayvanın kurtuluşuna sebep olacağız” diye konuştu.

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