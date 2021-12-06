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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Yelek şehidin annesinin taziyesine katıldı

İHA

Kaymakam Yelek şehidin annesinin taziyesine katıldı

– Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 1995 yılında şehit olan Piyade Er Murat Çakar’ın annesi Vesile Çakar’ın taziyesine katıldı.
Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden Çakar ailesini evlerinde ziyaret eden Kaymakam Yelek, başsağlığı dileğinde bulunarak merhumeye Allah'tan rahmet diledi. Aile ile bir süre sohbet eden Kaymakam Yelek, “Sizler bizlere şehidimizin emanetisiniz. Devlet olarak her zaman sizlerin yanında olacağız. Kapımız sizlere sonuna kadar açık” dedi.

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