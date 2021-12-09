Bitlis merkezde kar yağışı

Ceren ÇALIŞKAN/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla sokaklar, bembeyaz oldu.
Kent merkezinde dün gün boyu yağmur yağmasının ardından bugün kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezine mevsimin ilk karı düşerken, zaman zaman sis de bastırdı. Trafikteki sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla cadde ve sokaklar, beyaz örtüyle kaplandı. Yağışların gün boyu etkili olup, gece saatlerinde bölgeyi terk etmesinin beklendiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Ceren ÇALIŞKAN
2021-12-09 15:16:52
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