Bitlis merkezde kar yağışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis merkezde kar yağışı

DHA

Bitlis merkezde kar yağışı


Ceren ÇALIŞKAN/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla sokaklar, bembeyaz oldu. 
Kent merkezinde dün gün boyu yağmur yağmasının ardından bugün kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezine mevsimin ilk karı düşerken, zaman zaman sis de bastırdı. Trafikteki sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla cadde ve sokaklar, beyaz örtüyle kaplandı. Yağışların gün boyu etkili olup, gece saatlerinde bölgeyi terk etmesinin beklendiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Ceren ÇALIŞKAN
2021-12-09 15:16:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fotoğraf sanatçıları Bitlis’in tanıtımı için bir araya geldi
YEREL HABERLER Fotoğraf sanatçıları Bitlis’in tanıtımı için bir ...
Tatvan’da “Sürdürülebilir Sosyo-Eko Kalkınma Stratejisi Eylem Planı” toplantısı
YEREL HABERLER Tatvan’da “Sürdürülebilir Sosyo-Eko Kalkınma ...
Tatvan’da “Finansal Okur- Yazarlık ve Bütçe Yönetimi” eğitimi
YEREL HABERLER Tatvan’da “Finansal Okur- Yazarlık ve Bütçe Yönetimi” ...
Tatvan’da “Kırsal Kalkınma Destekleri” toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Tatvan’da “Kırsal Kalkınma Destekleri” toplantısı ...
Bitlis’te metruk binaların yıkımları görüşüldü
YEREL HABERLER Bitlis’te metruk binaların yıkımları görüşüldü
Ahlat Lavanta Parkı Projesi fotoğraf turizmine katkı sunacak
YEREL HABERLER Ahlat Lavanta Parkı Projesi fotoğraf turizmine katkı ...
Bitlis AKUT Başkanı Epözdemir: “Deprem öncesi alınacak önlemler hayat kurtarıyor”
YEREL HABERLER Bitlis AKUT Başkanı Epözdemir: “Deprem öncesi ...
Yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı baykuşa jandarma sahip çıktı
Vali Çağatay'dan Hakkari Valisine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Çağatay'dan Hakkari Valisine ziyaret
Bitlis'te peçeli baykuş DKMP'ye teslim edildi
YEREL HABERLER Bitlis'te peçeli baykuş DKMP'ye teslim edildi
Yoğun sis ve buzlanma kazalara neden oldu
YEREL HABERLER Yoğun sis ve buzlanma kazalara neden oldu
Doç. Dr. Palabıyık: “Kılıçdaroğlu, HDP ile birlikte Kürt halkına ihanet ediyor”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Palabıyık: “Kılıçdaroğlu, HDP ile birlikte ...
Genç tenisçiler Doğu Ligi’ne hazırlanıyor
YEREL HABERLER Genç tenisçiler Doğu Ligi’ne hazırlanıyor
Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Aksoy: “Deprem üretme potansiyeline sahip çok sayıda aktif fay var”
YEREL HABERLER Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Aksoy: “Deprem üretme ...
Dünyanın ikinci büyük krateri beyaz gelinliğini giydi
YEREL HABERLER Dünyanın ikinci büyük krateri beyaz gelinliğini giydi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.