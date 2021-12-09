Bitlis merkezde kar yağışı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ceren ÇALIŞKAN/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla sokaklar, bembeyaz oldu.

Kent merkezinde dün gün boyu yağmur yağmasının ardından bugün kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezine mevsimin ilk karı düşerken, zaman zaman sis de bastırdı. Trafikteki sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla cadde ve sokaklar, beyaz örtüyle kaplandı. Yağışların gün boyu etkili olup, gece saatlerinde bölgeyi terk etmesinin beklendiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Ceren ÇALIŞKAN

2021-12-09 15:16:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.