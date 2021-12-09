Bitlis'te 'Okullar Arası Güreş Müsabakaları' başladı

Bitlis’te, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘20212022 Okullar Arası Güreş Müsabakaları” bugün başladı.

Tatvan Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen il birinciliği müsabakalarına A ve B gruplarından olmak üzere 162 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculardan A grubunda olanlar Şanlıurfa’da, B grubunda olanlar ise Bingöl’de yapılacak olan bölge turnuvalarında Bitlis’i temsil edecek.

Müsabakalarla ilgili açıklamada bulunan Güreş Antrenörü Onur Öztemiz, “Sporcuları sıkletlerine göre ayarlamalarını yapıp, ona göre maça hazırlıyoruz. Burada dereceye giren sporcularımız, Şanlıurfa ve Bingöl’deki bölge turnuvasına katılacaklar. Orada da dereceye giren sporcularımız, Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar” dedi.

Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu ve yeniden dereceye girmek istediğini belirten milli sporcu Doğan Taş ise, “Yoğun talep üzerine il birinciliğine katıldım. Sakarya’dan buraya geldim. Bu yıl Türkiye’de 3’üncü olup, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. İnşallah seneye iyi bir sonuç alarak, ilimizi Dünya Şampiyonası'nda temsil ederim” ifadelerini kullandı.

48 kiloda birinci olan Kadir Elbaş isimli sporcu da, “Burada birinci oldum. Bölge maçına çıkacağız. Herkesi yenerek şampiyon olacağım. Öncesinde çok heyecanlıydım ve korkuyordum. Ama ilk maçı yendikten sonra özgüvenim yerine geldi. Sonra herkesi yenerek kilomda birinci oldum” diye konuştu.

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