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Türkiye’nin gol yemeden namağlup takımı Bitlis’ten Bitlis Özgüzeldere Spor Kulübü’nün başarısı 96 yıllık Bitlis Özgüzeldere Spor Kulübü 6 maçta 21 gol atıp hiç gol yemedi Beraberliği dahi bulunmayan Özgüzeldere Spor Kulübü gözünü şampiyonluğa dikti

İHA

Türkiye’nin gol yemeden namağlup takımı Bitlis’ten Bitlis Özgüzeldere Spor Kulübü’nün başarısı 96 yıllık Bitlis Özgüzeldere Spor Kulübü 6 maçta 21 gol atıp hiç gol yemedi Beraberliği dahi bulunmayan Özgüzeldere Spor Kulübü gözünü şampiyonluğa dikti

Bitlis’in en köklü kulüplerinden biri olan Özgüzeldere Spor Kulübü, 6 maçta 6 galibiyet alarak büyük bir başarıya imza attı.
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzeldere Spor Kulübü, bugüne kadar çıktığı 6 karşılaşmanın altısını da kazanarak Türkiye genelinde amatör ve profesyonel liglerde gol yemeden namağlup tek takım oldu. Maç başı 3,5 gol ortalaması ile oynayan Özgüzeldere Spor Kulübü, attığı 21 golle hem hem puan hem de averaj açısından lider durumda.
Yakaladıkları başarı ile ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Remzi Çiçek, hedeflerinin sezon sonunda şampiyon olup, 3. Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.
Çiçek, “Bitlis Özgüzeldere Spor Kulübü olarak 6’da 6 yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bunu seyircilerimizle de paylaştığımız için de çok gururluyum. Zannedersem amatör ve profesyonel liglerde gol yemeyen namağlup tek takım biziz. Bu açıdan da hem kendi adıma hem takımım adına hem de yönetimim adına çok mutluyum. Geçen hafta 70 kazandığımız maç iyi bir maçtı. Hem yenilmezlik serimizi sürdürdük hem de averajımızı çok iyi bir konuma getirdik” dedi.
Bu hafta evlerinde oynayacakları Vangölü Spor Kulübü müsabakasına hazırlandıklarını aktaran Çiçek, “Amacımız bu sezon şampiyon olmak. İnşallah lig sonunda da bu hedefimize kavuşacağız. Bizler şehrimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da bu işi başardığımızı düşünüyorum. Kulübümüz yaklaşık 100 yıllık bir kulüp. Yani Türkiye’nin en köklü kulüplerinden birisi. Tabii ki bu başarı sadece bizim başarımız değil. 12. adam dediğimiz taraftarlarımız da var. Bizim cefakar seyircimiz, gerek kendi evimizde olsun gerek deplasmanlarda olsun bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Onlara da teşekkürlerimiz sunuyorum. Bize güvensinler ve inansınlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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